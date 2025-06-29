Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup : Нью-Мексико Юнайтед — Колорадо-Спрингс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк .

Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Колорадо-Спрингс

Команда Нью-Мексико Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Колорадо-Спрингс, в том матче победу одержали гостьи.