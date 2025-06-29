Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Нью-Мексико Юнайтед - Колорадо-Спрингс 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Нью-Мексико ЮнайтедКолорадо-Спрингс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк.

МСК, Стадион: Исотопес Парк
USA USL League One Cup
Нью-Мексико Юнайтед
24'
34'
Завершен
2 : 2
29 июня 2025
Колорадо-Спрингс
28'
65'
Смотреть онлайн
Нью-Мексико Юнайтед icon
24'
Колорадо-Спрингс icon
28'
Нью-Мексико Юнайтед icon
34'
Счет после первого тайма 2:1
Колорадо-Спрингс icon
65'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,6
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
13'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
18'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
24'
Нью-Мексико Юнайтед - 1-ый Гол
28'
Колорадо-Спрингс - 2-ой Гол
34'
Нью-Мексико Юнайтед - 3-ий Гол
42'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
45'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
47'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
56'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
58'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
61'
Угловой
Колорадо-Спрингс - Угловой
65'
Колорадо-Спрингс - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,6

Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Колорадо-Спрингс

Команда Нью-Мексико Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Колорадо-Спрингс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Нью-Мексико Юнайтед
Нью-Мексико Юнайтед
Колорадо-Спрингс
Нью-Мексико Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.09.2025
Колорадо-Спрингс
Колорадо-Спрингс
1:2
Нью-Мексико Юнайтед
Нью-Мексико Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Мексико Юнайтед Нью-Мексико Юнайтед
59%
Колорадо-Спрингс Колорадо-Спрингс
41%
Атаки
131
112
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
