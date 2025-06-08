08.06.2025
Смотреть онлайн Нью-Мексико Юнайтед - Колорадо-Спрингс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат USL: Нью-Мексико Юнайтед — Колорадо-Спрингс, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Исотопес Парк.
МСК, 1 тур, Стадион: Исотопес Парк
США - Чемпионат USL
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Колорадо-Спрингс
41'
Колорадо-Спрингс
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Колорадо-Спрингс - Угловой
17'
Колорадо-Спрингс - Угловой
22'
Нью-Мексико Юнайтед - 1-ый Гол
35'
Колорадо-Спрингс - Угловой
35'
Колорадо-Спрингс - Угловой
37'
Колорадо-Спрингс - Угловой
41'
Колорадо-Спрингс - 2-ой Гол
44'
Колорадо-Спрингс - Угловой
45+5'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
55'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
68'
Колорадо-Спрингс - Угловой
71'
Колорадо-Спрингс - Угловой
73'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
83'
Нью-Мексико Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Нью-Мексико Юнайтед — Колорадо-Спрингс
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
36%
Атаки
96
91
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
2
3
