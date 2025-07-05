05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Уогга Сити Уондерерс — Белконнен Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hawker Football Centre.
МСК, 12 тур, Стадион: Hawker Football Centre
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Завершен
2 : 6
05 июля 2025
Превью матча Уогга Сити Уондерерс — Белконнен Юнайтед
История последних встреч
Уогга Сити Уондерерс
Белконнен Юнайтед
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Белконнен Юнайтед
7:0
Уогга Сити Уондерерс
