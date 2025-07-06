06.07.2025
Смотреть онлайн Канберра Уайт Иглз - Канберра Олимпик 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - НПЛ2: Канберра Уайт Иглз — Канберра Олимпик, 12 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Австралийская столичная территория - НПЛ2
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Канберра Олимпик
62'
Текстовая трансляция
7'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
7'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
17'
Канберра Олимпик - Угловой
43'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
45'
Канберра Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
45+1'
Канберра Олимпик - Угловой
48'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
53'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
53'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
55'
Канберра Олимпик - Угловой
59'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
62'
Канберра Олимпик - Угловой
62'
Канберра Олимпик - 1-ый Гол
69'
Канберра Олимпик - Угловой
71'
Канберра Олимпик - Угловой
76'
Канберра Олимпик - Угловой
82'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
83'
Канберра Уайт Иглз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Канберра Уайт Иглз — Канберра Олимпик
История последних встреч
Канберра Уайт Иглз
Канберра Олимпик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Канберра Олимпик
3:0
Канберра Уайт Иглз
Статистика матча
Атаки
77
83
Угловые
9
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу