05.07.2025
Смотреть онлайн Hobart City FC - Кларенс Зебрас - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Hobart City FC — Кларенс Зебрас - Резерв, 13 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Завершен
4 : 0
05 июля 2025
Превью матча Hobart City FC — Кларенс Зебрас - Резерв
Статистика матча
Атаки
97
95
Угловые
8
6
Комментарии к матчу