05.07.2025
Смотреть онлайн Нью Таун Иглз - Таруна 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Нью Таун Иглз — Таруна, 13 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Нью Таун Иглз
6'
10'
77'
Завершен
3 : 3
05 июля 2025
Таруна
45'
51'
59'
Нью Таун Иглз
10'
Таруна
45'
Таруна
51'
Таруна
59'
Нью Таун Иглз
77'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
6'
Нью Таун Иглз - 1-ый Гол
10'
Нью Таун Иглз - 2-ой Гол
13'
Таруна - Угловой
13'
Таруна - Угловой
16'
Таруна - Угловой
16'
Таруна - Угловой
18'
Таруна - Угловой
24'
Нью Таун Иглз - Угловой
25'
Нью Таун Иглз - Угловой
30'
Таруна - Угловой
31'
Нью Таун Иглз - Угловой
33'
Таруна - Угловой
33'
Нью Таун Иглз - Угловой
35'
Таруна - Угловой
39'
Нью Таун Иглз - Угловой
45'
Таруна - 3-ий Гол
47'
Нью Таун Иглз - Угловой
48'
Нью Таун Иглз - Угловой
51'
Таруна - 4-ый Гол
55'
Нью Таун Иглз - Угловой
57'
Таруна - Угловой
59'
Таруна - 5-ый Гол
70'
Нью Таун Иглз - Угловой
70'
Нью Таун Иглз - Угловой
72'
Таруна - Угловой
77'
Нью Таун Иглз - 6-ый Гол
84'
Таруна - Угловой
90+3'
Нью Таун Иглз - Угловой
Превью матча Нью Таун Иглз — Таруна
Статистика матча
Атаки
72
80
Угловые
11
11
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу