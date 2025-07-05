Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Нью Таун Иглз - Таруна 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Чемпионат: Нью Таун ИглзТаруна, 13 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Нью Таун Иглз
6'
10'
77'
Завершен
3 : 3
05 июля 2025
Таруна
45'
51'
59'
Смотреть онлайн
Нью Таун Иглз icon
6'
Нью Таун Иглз icon
10'
Таруна icon
45'
Счет после первого тайма 2:1
Таруна icon
51'
Таруна icon
59'
Нью Таун Иглз icon
77'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
6'
Нью Таун Иглз - 1-ый Гол
10'
Нью Таун Иглз - 2-ой Гол
13'
Угловой
Таруна - Угловой
13'
Угловой
Таруна - Угловой
16'
Угловой
Таруна - Угловой
16'
Угловой
Таруна - Угловой
18'
Угловой
Таруна - Угловой
24'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
25'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
30'
Угловой
Таруна - Угловой
31'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
33'
Угловой
Таруна - Угловой
33'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
35'
Угловой
Таруна - Угловой
39'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
45'
Таруна - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
47'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
48'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
51'
Таруна - 4-ый Гол
55'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
57'
Угловой
Таруна - Угловой
59'
Таруна - 5-ый Гол
70'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
70'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
72'
Угловой
Таруна - Угловой
77'
Нью Таун Иглз - 6-ый Гол
84'
Угловой
Таруна - Угловой
90+3'
Угловой
Нью Таун Иглз - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Нью Таун Иглз — Таруна

Статистика матча

Атаки
72
80
Угловые
11
11
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
