Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Тимберс — San Diego FC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Victor Rivas.
Команда Тимберс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда San Diego FC, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Тимберс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. San Diego FC забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды San Diego FC, в том матче победу одержали хозяева.
Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).
За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти