19.10.2025

Смотреть онлайн Тимберс - San Diego FC 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТимберсSan Diego FC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Victor Rivas.

МСК, Стадион: Йелд Вен Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Тимберс
Завершен
0 : 4
19 октября 2025
San Diego FC
Амахл Пеллегрино 26'
Андерс Дрейер 47'
Андерс Дрейер 49'
Амахл Пеллегрино 63'
Смотреть онлайн
Амахл Пеллегрино icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Андерс Дрейер icon
47'
Андерс Дрейер icon
49'
Амахл Пеллегрино icon
63'
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
San Diego FC - Угловой
14'
Угловой
San Diego FC - Угловой
26'
Амахл Пеллегрино - 1-ый Гол забит с передачи Андерс Дрейер
36'
Угловой
Тимберс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
47'
Андерс Дрейер - 2-ой Гол забит с передачи Амахл Пеллегрино
49'
Андерс Дрейер - 3-ий Гол забит с передачи Onni Johannes Simonpoika Valakari
61'
Угловой
San Diego FC - Угловой
63'
Амахл Пеллегрино - 4-ый Гол забит с передачи Йеппе Тверсков
70'
Угловой
Тимберс - Угловой
72'
Угловой
San Diego FC - Угловой
72'
Угловой
San Diego FC - Угловой
90+4'
Угловой
Тимберс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,2

Превью матча Тимберс — San Diego FC

Команда Тимберс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда San Diego FC, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Тимберс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. San Diego FC забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды San Diego FC, в том матче победу одержали хозяева.

Тимберс Тимберс
41
Канада
Джеймс Пантемис
80
Эквадор
Julio Ortiz
13
Хорватия
Дарио Зупарич
4
Канада
Камал Миллер
23
США
Ian Smith
17
Парагвай
Кристиан Паредес
10
Португалия
David Pereira Da Costa
24
Аргентина
David Ayala
11
Бразилия
Antony
19
Венесуэла
Kevin Kelsy
99
Норвегия
Kristoffer Velde
Тренер
Англия
Фил Невилл
San Diego FC San Diego FC
1
США
Си Джей Дос Сантос
23
США
Aiden Joshua Harangi
97
Швеция
Christopher McVey
26
Гана
Manu Duah
27
США
Luca Bombino
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
20
Панама
Анибаль Годой
6
Дания
Йеппе Тверсков
10
Дания
Андерс Дрейер
21
США
Кори Бейрд
90
Норвегия
Амахл Пеллегрино
Тренер
Mikey Varas

История последних встреч

Тимберс
Тимберс
San Diego FC
Тимберс
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
10.11.2025
San Diego FC
San Diego FC
4:0
Тимберс
Тимберс
Обзор
27.10.2025
San Diego FC
San Diego FC
2:1
Тимберс
Тимберс
Обзор
24.08.2025
San Diego FC
San Diego FC
0:0
Тимберс
Тимберс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тимберс Тимберс
29%
San Diego FC San Diego FC
71%
Атаки
0
0
Угловые
3
5
Фолы
11
14
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти

Комментарии к матчу
