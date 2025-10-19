Превью матча Тимберс — San Diego FC

Команда Тимберс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда San Diego FC, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Тимберс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. San Diego FC забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды San Diego FC, в том матче победу одержали хозяева.