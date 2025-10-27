Смотреть онлайн San Diego FC - Тимберс 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — MLS Плей-офф: San Diego FC — Тимберс, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium. Судить этот матч будет Christopher Penso.
Превью матча San Diego FC — Тимберс
Команда San Diego FC в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-10. Команда Тимберс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда San Diego FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тимберс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды San Diego FC, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).
За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти