27.10.2025

Смотреть онлайн San Diego FC - Тимберс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАMLS Плей-офф: San Diego FCТимберс, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Snapdragon Stadium. Судить этот матч будет Christopher Penso.

МСК, 7 тур, Стадион: Snapdragon Stadium
MLS Плей-офф
San Diego FC
Onni Johannes Simonpoika Valakari 23'
Андерс Дрейер 30'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Тимберс
Kristoffer Velde 36'
Onni Johannes Simonpoika Valakari icon
23'
Андерс Дрейер icon
30'
Kristoffer Velde icon
36'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
San Diego FC - Угловой
23'
Угловой
San Diego FC - Угловой
23'
Onni Johannes Simonpoika Valakari - 1-ый Гол
30'
Андерс Дрейер - 2-ой Гол
36'
Kristoffer Velde - 3-ий Гол забит с передачи Antony
Счет после первого тайма 2:1
56'
Угловой
San Diego FC - Угловой
72'
Угловой
San Diego FC - Угловой
78'
Угловой
San Diego FC - Угловой
81'
Угловой
San Diego FC - Угловой
85'
Угловой
San Diego FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча San Diego FC — Тимберс

Команда San Diego FC в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-10. Команда Тимберс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда San Diego FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тимберс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды San Diego FC, в том матче победу одержали хозяева.

San Diego FC San Diego FC
1
США
Си Джей Дос Сантос
25
США
Ian Pilcher
97
Швеция
Christopher McVey
26
Гана
Manu Duah
27
США
Luca Bombino
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
6
Дания
Йеппе Тверсков
20
Панама
Анибаль Годой
10
Дания
Андерс Дрейер
21
США
Кори Бейрд
90
Норвегия
Амахл Пеллегрино
Тренер
Mikey Varas
Тимберс Тимберс
41
Канада
Джеймс Пантемис
29
Колумбия
Juan David Mosquera
20
Новая Зеландия
Finn Surman
4
Канада
Камал Миллер
27
Jimer Fory
24
Аргентина
David Ayala
21
Колумбия
Диего Чара
10
Португалия
David Pereira Da Costa
11
Бразилия
Antony
9
Чили
Фелипе Мора
99
Норвегия
Kristoffer Velde
Тренер
Англия
Фил Невилл

История последних встреч

San Diego FC
San Diego FC
Тимберс
San Diego FC
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
10.11.2025
San Diego FC
San Diego FC
4:0
Тимберс
Тимберс
Обзор
19.10.2025
Тимберс
Тимберс
0:4
San Diego FC
San Diego FC
Обзор
24.08.2025
San Diego FC
San Diego FC
0:0
Тимберс
Тимберс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
San Diego FC San Diego FC
71%
Тимберс Тимберс
29%
Атаки
146
49
Угловые
7
0
Фолы
12
11
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти

Игры 7 тур
27.10.2025
San Diego FC
2:1
Тимберс
Завершен
27.10.2025
Ванкувер Уайткэпс
3:0
Даллас
Завершен
27.10.2025
Филадельфия
6:4
Чикаго Файр
Завершен
