14.06.2025
Смотреть онлайн Квинбиан Сити - Гангалин Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Квинбиан Сити — Гангалин Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Квинбиан Сити
39'
44'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Гангалин Юнайтед
20'
86'
Гангалин Юнайтед
20'
Квинбиан Сити
39'
Квинбиан Сити
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,4
Гангалин Юнайтед
86'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4
Текстовая трансляция
9'
Квинбиан Сити - Угловой
10'
Квинбиан Сити - Угловой
17'
Квинбиан Сити - Угловой
20'
Гангалин Юнайтед - Угловой
20'
Гангалин Юнайтед - 1-ый Гол
23'
Гангалин Юнайтед - Угловой
31'
Квинбиан Сити - Угловой
38'
Квинбиан Сити - Угловой
39'
Квинбиан Сити - 2-ой Гол
44'
Квинбиан Сити - 3-ий Гол
45+2'
Гангалин Юнайтед - Угловой
45+3'
Гангалин Юнайтед - Угловой
64'
Квинбиан Сити - Угловой
86'
Гангалин Юнайтед - 4-ый Гол
Превью матча Квинбиан Сити — Гангалин Юнайтед
История последних встреч
Квинбиан Сити
Гангалин Юнайтед
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.08.2025
Гангалин Юнайтед
2:1
Квинбиан Сити
Статистика матча
Атаки
72
76
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
9
11
Комментарии к матчу