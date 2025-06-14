Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Квинбиан Сити - Гангалин Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Квинбиан СитиГангалин Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Квинбиан Сити
39'
44'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Гангалин Юнайтед
20'
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гангалин Юнайтед icon
20'
Квинбиан Сити icon
39'
Квинбиан Сити icon
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,4
Гангалин Юнайтед icon
86'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
10'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
17'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
20'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
20'
Гангалин Юнайтед - 1-ый Гол
23'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
31'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
38'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
39'
Квинбиан Сити - 2-ой Гол
44'
Квинбиан Сити - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
45+3'
Угловой
Гангалин Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 2,4
64'
Угловой
Квинбиан Сити - Угловой
86'
Гангалин Юнайтед - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4

Превью матча Квинбиан Сити — Гангалин Юнайтед

История последних встреч

Квинбиан Сити
Квинбиан Сити
Гангалин Юнайтед
Квинбиан Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.08.2025
Гангалин Юнайтед
Гангалин Юнайтед
2:1
Квинбиан Сити
Квинбиан Сити
Обзор

Статистика матча

Атаки
72
76
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
9
11
Игры 9 тур
15.06.2025
Таггеранонг Юнайтед
0:1
Монаро Пэнтерз
Завершен
15.06.2025
Йоогали
1:3
Канбера Хорватия ФК
Завершен
14.06.2025
Квинбиан Сити
2:2
Гангалин Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Tigers FC
1:2
О'Коннор Найтс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA