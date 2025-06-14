Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Tigers FC - О'Коннор Найтс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Tigers FCО'Коннор Найтс, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nijong Oval.

МСК, 9 тур, Стадион: Nijong Oval
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Tigers FC
89'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
О'Коннор Найтс
41'
43'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
О'Коннор Найтс icon
41'
О'Коннор Найтс icon
43'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Tigers FC icon
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
34'
Угловой
Tigers FC - Угловой
36'
Угловой
Tigers FC - Угловой
38'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
39'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
41'
О'Коннор Найтс - 1-ый Гол
43'
О'Коннор Найтс - 2-ой Гол
45+4'
Угловой
Tigers FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
Угловой
Tigers FC - Угловой
56'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
58'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
67'
Угловой
О'Коннор Найтс - Угловой
84'
Угловой
Tigers FC - Угловой
86'
Угловой
Tigers FC - Угловой
89'
Tigers FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Tigers FC — О'Коннор Найтс

История последних встреч

Tigers FC
Tigers FC
О'Коннор Найтс
Tigers FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
О'Коннор Найтс
О'Коннор Найтс
1:4
Tigers FC
Tigers FC
Обзор

Статистика матча

Атаки
108
89
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
3
5
Игры 9 тур
15.06.2025
Таггеранонг Юнайтед
0:1
Монаро Пэнтерз
Завершен
15.06.2025
Йоогали
1:3
Канбера Хорватия ФК
Завершен
14.06.2025
Квинбиан Сити
2:2
Гангалин Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Tigers FC
1:2
О'Коннор Найтс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA