14.06.2025
Смотреть онлайн Tigers FC - О'Коннор Найтс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная территория - Премьер-лига: Tigers FC — О'Коннор Найтс, 9 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nijong Oval.
МСК, 9 тур, Стадион: Nijong Oval
Австралийская столичная территория - Премьер-лига
Tigers FC
89'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
О'Коннор Найтс
41'
43'
О'Коннор Найтс
41'
О'Коннор Найтс
43'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Tigers FC
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
20'
О'Коннор Найтс - Угловой
34'
Tigers FC - Угловой
36'
Tigers FC - Угловой
38'
О'Коннор Найтс - Угловой
39'
О'Коннор Найтс - Угловой
41'
О'Коннор Найтс - 1-ый Гол
43'
О'Коннор Найтс - 2-ой Гол
45+4'
Tigers FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
Tigers FC - Угловой
56'
О'Коннор Найтс - Угловой
58'
О'Коннор Найтс - Угловой
67'
О'Коннор Найтс - Угловой
84'
Tigers FC - Угловой
86'
Tigers FC - Угловой
89'
Tigers FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Tigers FC — О'Коннор Найтс
История последних встреч
Tigers FC
О'Коннор Найтс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
О'Коннор Найтс
1:4
Tigers FC
Статистика матча
Атаки
108
89
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
3
5
Игры 9 тур
Комментарии к матчу