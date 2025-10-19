Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Даллас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Даллас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Allen Chapman.
Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Даллас
Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-10. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Даллас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Ванкувер Уайткэпс, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).
За последние 14 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Allen Chapman назначал пенальти