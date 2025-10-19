Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Даллас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ванкувер УайткэпсДаллас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Allen Chapman.

МСК, Стадион: Би-Си Плэйс
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ванкувер Уайткэпс
Томас Мюллер 28'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Даллас
Osaze Urhoghide 17'
Kaick da Silva 47'
Смотреть онлайн
Osaze Urhoghide icon
17'
Томас Мюллер icon
28'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
Kaick da Silva icon
47'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
17'
Угловой
Даллас - Угловой
17'
Угловой
Даллас - Угловой
17'
Osaze Urhoghide - 1-ый Гол
21'
Угловой
Даллас - Угловой
28'
Томас Мюллер - 2-ой Гол
35'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
39'
Угловой
Даллас - Угловой
43'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
45+9'
Угловой
Даллас - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,4
47'
Kaick da Silva - 3-ий Гол забит с передачи Sam Sarver
57'
Угловой
Даллас - Угловой
64'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
77'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90+4'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
90+5'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,4

Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Даллас

Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-10. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Даллас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Ванкувер Уайткэпс, в том матче сыграли вничью.

Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
2
Уругвай
Mathias Laborda
12
Канада
Belal Halbouni
28
США
Tate Johnson
16
США
Sebastian Berhalter
20
Парагвай
Andres Cubas
11
США
Emmanuel Sabbi
13
Германия
Томас Мюллер
22
Канада
Ali Ahmed
14
Мексика
Daniel Rios
Тренер
Дания
Jesper Sorensen
Даллас Даллас
30
США
Michael Collodi
18
США
Шакил Мур
3
Англия
Osaze Urhoghide
25
США
Себастьен Ибеага
5
Гана
Лалас Абубакар
77
Танзания
Bernard Kamungo
55
Бразилия
Kaick da Silva
12
США
Christian Cappis
6
Эквадор
Patrickson Delgado
28
США
Sam Sarver
11
Эквадор
Anderson Julio
Тренер
США
Eric Quill

История последних встреч

Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
Ванкувер Уайткэпс
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
07.11.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
-:-
Даллас
Даллас
Обзор
27.10.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
3:0
Даллас
Даллас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
69%
Даллас Даллас
31%
Атаки
0
0
Угловые
8
6
Фолы
10
16
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Allen Chapman назначал пенальти

Комментарии к матчу
