Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Даллас

Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-10. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Даллас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Ванкувер Уайткэпс, в том матче сыграли вничью.