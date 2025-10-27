Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Даллас 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАMLS Плей-офф: Ванкувер УайткэпсДаллас, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Victor Rivas.

МСК, 7 тур, Стадион: Би-Си Плэйс
MLS Плей-офф
Ванкувер Уайткэпс
Daniel Rios 43'
Томас Мюллер 60'
Kenji Cabrera 83'
Завершен
3 : 0
27 октября 2025
Даллас
Daniel Rios icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Томас Мюллер icon
60'
Kenji Cabrera icon
83'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
36'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
37'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
38'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
43'
Daniel Rios - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
53'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
54'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
56'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
60'
Томас Мюллер - 2-ой Гол
65'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
75'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
78'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
83'
Kenji Cabrera - 3-ий Гол забит с передачи Rayan Elloumi
90+5'
Угловой
Даллас - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3

Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Даллас

Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-12. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Даллас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Ванкувер Уайткэпс, в том матче сыграли вничью.

Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
12
Канада
Belal Halbouni
6
Канада
Ralph Priso
28
США
Tate Johnson
20
Парагвай
Andres Cubas
16
США
Sebastian Berhalter
11
США
Emmanuel Sabbi
13
Германия
Томас Мюллер
22
Канада
Ali Ahmed
14
Мексика
Daniel Rios
Тренер
Дания
Jesper Sorensen
Даллас Даллас
30
США
Michael Collodi
18
США
Шакил Мур
25
США
Себастьен Ибеага
3
Англия
Osaze Urhoghide
77
Танзания
Bernard Kamungo
55
Бразилия
Kaick da Silva
17
Бразилия
Ramiro
11
Эквадор
Anderson Julio
12
США
Christian Cappis
28
США
Sam Sarver
9
Хорватия
Петар Муса
Тренер
США
Eric Quill

История последних встреч

Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
Даллас
Ванкувер Уайткэпс
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
07.11.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
-:-
Даллас
Даллас
Обзор
19.10.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Даллас
Даллас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
64%
Даллас Даллас
36%
Атаки
127
67
Угловые
10
1
Фолы
17
6
Удары (всего)
16
1
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
10
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти

Игры 7 тур
27.10.2025
San Diego FC
2:1
Тимберс
Завершен
27.10.2025
Ванкувер Уайткэпс
3:0
Даллас
Завершен
27.10.2025
Филадельфия
6:4
Чикаго Файр
Завершен
Комментарии к матчу
