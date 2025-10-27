Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Даллас 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — MLS Плей-офф: Ванкувер Уайткэпс — Даллас, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Victor Rivas.
Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Даллас
Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-12. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Даллас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Ванкувер Уайткэпс, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).
За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти