11.07.2025
Смотреть онлайн Spring Hills FC Women - Bentleigh Greens Women 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Spring Hills FC Women — Bentleigh Greens Women, 16 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Spring Hills FC Women
Завершен
3 : 2
11 июля 2025
Bentleigh Greens Women
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
20'
Spring Hills FC Women - Угловой
20'
Spring Hills FC Women - 1-ый Гол
27'
Bentleigh Greens Women - 2-ой Гол
30'
Bentleigh Greens Women - Угловой
37'
Spring Hills FC Women - Угловой
44'
Bentleigh Greens Women - Угловой
49'
Spring Hills FC Women - Угловой
49'
Spring Hills FC Women - Угловой
56'
Spring Hills FC Women - 3-ий Гол
58'
Spring Hills FC Women - Угловой
61'
Spring Hills FC Women - 4-ый Гол
84'
Spring Hills FC Women - Угловой
89'
Bentleigh Greens Women - 5-ый Гол
90+2'
Bentleigh Greens Women - Угловой
90+4'
Spring Hills FC Women - Угловой
Превью матча Spring Hills FC Women — Bentleigh Greens Women
Статистика матча
Атаки
53
50
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу