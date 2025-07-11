Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Spring Hills FC Women - Bentleigh Greens Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Spring Hills FC WomenBentleigh Greens Women, 16 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Spring Hills FC Women
20'
56'
61'
Завершен
3 : 2
11 июля 2025
Bentleigh Greens Women
27'
89'
Смотреть онлайн
Spring Hills FC Women icon
20'
Bentleigh Greens Women icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Spring Hills FC Women icon
56'
Spring Hills FC Women icon
61'
Bentleigh Greens Women icon
89'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
20'
Spring Hills FC Women - 1-ый Гол
27'
Bentleigh Greens Women - 2-ой Гол
30'
Угловой
Bentleigh Greens Women - Угловой
37'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
44'
Угловой
Bentleigh Greens Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
49'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
56'
Spring Hills FC Women - 3-ий Гол
58'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
61'
Spring Hills FC Women - 4-ый Гол
84'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
89'
Bentleigh Greens Women - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Bentleigh Greens Women - Угловой
90+4'
Угловой
Spring Hills FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Spring Hills FC Women — Bentleigh Greens Women

Статистика матча

Атаки
53
50
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу
