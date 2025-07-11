11.07.2025
Смотреть онлайн Престон Лайонз - Борундара Иглз (жен) 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Престон Лайонз — Борундара Иглз (жен), 16 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Завершен
0 : 3
11 июля 2025
Борундара Иглз (жен)
41'
43'
77'
Текстовая трансляция
6'
Boroondara Eagles Women - Угловой
8'
Boroondara Eagles Women - Угловой
13'
Boroondara Eagles Women - Угловой
31'
Boroondara Eagles Women - Угловой
32'
Престон Лайонз Women - Угловой
41'
Boroondara Eagles Women - 1-ый Гол
43'
Boroondara Eagles Women - 2-ой Гол
45+2'
Престон Лайонз Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Престон Лайонз Women - Угловой
66'
Boroondara Eagles Women - Угловой
77'
Boroondara Eagles Women - 3-ий Гол
90+5'
Престон Лайонз Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Статистика матча
Атаки
55
53
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
1
9
