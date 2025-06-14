14.06.2025
Смотреть онлайн Эссендон Роялс (жен) - Brunswick Juventus Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Эссендон Роялс (жен) — Brunswick Juventus Women, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Эссендон Роялс (жен)
33'
56'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Brunswick Juventus Women - Угловой
4'
Essendon Royals Women - Угловой
8'
Essendon Royals Women - Угловой
20'
Brunswick Juventus Women - Угловой
21'
Brunswick Juventus Women - Угловой
33'
Essendon Royals Women - 1-ый Гол
45+4'
Essendon Royals Women - Угловой
51'
Essendon Royals Women - Угловой
54'
Essendon Royals Women - Угловой
55'
Essendon Royals Women - Угловой
56'
Essendon Royals Women - Угловой
56'
Essendon Royals Women - 2-ой Гол
72'
Brunswick Juventus Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
143
104
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
11
2
