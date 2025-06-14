Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Эссендон Роялс (жен) - Brunswick Juventus Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Эссендон Роялс (жен)Brunswick Juventus Women, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Эссендон Роялс (жен)
33'
56'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Brunswick Juventus Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Essendon Royals Women icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Essendon Royals Women icon
56'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
4'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
8'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
20'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
21'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
33'
Essendon Royals Women - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
54'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
55'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
56'
Угловой
Essendon Royals Women - Угловой
56'
Essendon Royals Women - 2-ой Гол
72'
Угловой
Brunswick Juventus Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Эссендон Роялс (жен) — Brunswick Juventus Women

Статистика матча

Атаки
143
104
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
11
2
Игры 12 тур
15.06.2025
Саут Мельбурн (жен)
1:0
Bentleigh Greens Women
Завершен
14.06.2025
Хайдельберг Юнайтед (жен)
4:0
Борундара Иглз (жен)
Завершен
14.06.2025
Эссендон Роялс (жен)
2:0
Brunswick Juventus Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA