Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Хайдельберг Юнайтед (жен) - Борундара Иглз (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. NPL Victoria. Женщины: Хайдельберг Юнайтед (жен)Борундара Иглз (жен), 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Хайдельберг Юнайтед (жен)
16'
48'
55'
73'
Завершен
4 : 0
14 июня 2025
Борундара Иглз (жен)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Heidelberg United Women icon
16'
Счет после первого тайма 1:0
Heidelberg United Women icon
48'
Heidelberg United Women icon
55'
Heidelberg United Women icon
73'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
16'
Heidelberg United Women - 1-ый Гол
40'
Угловой
Boroondara Eagles Women - Угловой
43'
Угловой
Boroondara Eagles Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Heidelberg United Women - 2-ой Гол
51'
Угловой
Boroondara Eagles Women - Угловой
55'
Heidelberg United Women - 3-ий Гол
62'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
69'
Угловой
Heidelberg United Women - Угловой
73'
Heidelberg United Women - 4-ый Гол
86'
Угловой
Boroondara Eagles Women - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Хайдельберг Юнайтед (жен) — Борундара Иглз (жен)

Статистика матча

Атаки
78
51
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
12
5
Игры 12 тур
15.06.2025
Саут Мельбурн (жен)
1:0
Bentleigh Greens Women
Завершен
14.06.2025
Хайдельберг Юнайтед (жен)
4:0
Борундара Иглз (жен)
Завершен
14.06.2025
Эссендон Роялс (жен)
2:0
Brunswick Juventus Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
СК Фрайбург СК Фрайбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
14 Декабря
17:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 Декабря
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Майнц Майнц
14 Декабря
19:30
Дженоа Дженоа
Интер Милан Интер Милан
14 Декабря
20:00
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
14 Декабря
18:15
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
14 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA