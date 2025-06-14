14.06.2025
Смотреть онлайн Хайдельберг Юнайтед (жен) - Борундара Иглз (жен) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Хайдельберг Юнайтед (жен) — Борундара Иглз (жен), 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Хайдельберг Юнайтед (жен)
Завершен
4 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
16'
Heidelberg United Women - 1-ый Гол
40'
Boroondara Eagles Women - Угловой
43'
Boroondara Eagles Women - Угловой
48'
Heidelberg United Women - 2-ой Гол
51'
Boroondara Eagles Women - Угловой
55'
Heidelberg United Women - 3-ий Гол
62'
Heidelberg United Women - Угловой
69'
Heidelberg United Women - Угловой
73'
Heidelberg United Women - 4-ый Гол
86'
Boroondara Eagles Women - Угловой
Превью матча Хайдельберг Юнайтед (жен) — Борундара Иглз (жен)
Статистика матча
Атаки
78
51
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
12
5
