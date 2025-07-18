18.07.2025
матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Bentleigh Greens Women — Престон Лайонз, 17 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Завершен
0 : 1
18 июля 2025
Престон Лайонз
26'
Текстовая трансляция
26'
Престон Лайонз Women - 1-ый Гол
38'
Bentleigh Greens Women - Угловой
39'
Bentleigh Greens Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
56'
Bentleigh Greens Women - Угловой
68'
Престон Лайонз Women - Угловой
69'
Престон Лайонз Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
87
120
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
8
