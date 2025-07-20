20.07.2025
Смотреть онлайн Борундара Иглз (жен) - Буллин Лайонс - Женщины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. NPL Victoria. Женщины: Борундара Иглз (жен) — Буллин Лайонс - Женщины, 17 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Австралия. NPL Victoria. Женщины
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
5'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
9'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
9'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
12'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
12'
Буллин Лайонс - Женщины - 1-ый Гол
28'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
28'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
45+8'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
Буллин Лайонс - Женщины - Угловой
61'
Boroondara Eagles Women - Угловой
77'
Boroondara Eagles Women - Угловой
78'
Boroondara Eagles Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Борундара Иглз (жен) — Буллин Лайонс - Женщины
Статистика матча
Атаки
77
78
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу