22.08.2025

Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - Коустал Спирит 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Крайстчерч ЮнайтедКоустал Спирит, 17 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Christchurch Football Centre.

МСК, 17 тур, Стадион: Christchurch Football Centre
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Крайстчерч Юнайтед
Завершен
0 : 2
22 августа 2025
Коустал Спирит
73'
81'
Счет после первого тайма 0:0
Коустал Спирит icon
73'
Коустал Спирит icon
81'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
45+3'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
73'
Коустал Спирит - 1-ый Гол
79'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
81'
Коустал Спирит - 2-ой Гол
89'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Крайстчерч Юнайтед — Коустал Спирит

История последних встреч

Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
Коустал Спирит
Крайстчерч Юнайтед
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Коустал Спирит
Коустал Спирит
0:0
Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крайстчерч Юнайтед Крайстчерч Юнайтед
58%
Коустал Спирит Коустал Спирит
42%
Атаки
105
84
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
