22.08.2025
Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - Коустал Спирит 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Крайстчерч Юнайтед — Коустал Спирит, 17 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Christchurch Football Centre.
МСК, 17 тур, Стадион: Christchurch Football Centre
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Завершен
0 : 2
22 августа 2025
Коустал Спирит
73'
81'
Текстовая трансляция
45+3'
Коустал Спирит - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Коустал Спирит - Угловой
73'
Коустал Спирит - 1-ый Гол
79'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
81'
Коустал Спирит - 2-ой Гол
89'
Коустал Спирит - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Крайстчерч Юнайтед — Коустал Спирит
История последних встреч
Крайстчерч Юнайтед
Коустал Спирит
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Коустал Спирит
0:0
Крайстчерч Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
105
84
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу