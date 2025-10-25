Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Коустал Спирит - Крайстчерч Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по футболу: Коустал СпиритКрайстчерч Юнайтед, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Linfield Park.

МСК, 5 тур, Стадион: Linfield Park
Чемпионат Новой Зеландии по футболу
Коустал Спирит
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Крайстчерч Юнайтед
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
25'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
31'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
34'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
48'
Угловой
Коустал Спирит - Угловой
60'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
79'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
79'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
90+1'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3

Превью матча Коустал Спирит — Крайстчерч Юнайтед

Команда Коустал Спирит в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда Крайстчерч Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 26-12. Команда Коустал Спирит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Крайстчерч Юнайтед забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Крайстчерч Юнайтед, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Коустал Спирит
Коустал Спирит
Крайстчерч Юнайтед
Коустал Спирит
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.08.2025
Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
0:2
Коустал Спирит
Коустал Спирит
Обзор
25.05.2025
Коустал Спирит
Коустал Спирит
2:1
Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
72
69
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
0
1
Игры 5 тур
26.10.2025
ФК Вестерн Спрингс
2:1
ФК Окленд Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Коустал Спирит
0:0
Крайстчерч Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
