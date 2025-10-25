Превью матча Коустал Спирит — Крайстчерч Юнайтед

Команда Коустал Спирит в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда Крайстчерч Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 26-12. Команда Коустал Спирит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Крайстчерч Юнайтед забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Крайстчерч Юнайтед, в том матче победу одержали гостьи.