30.06.2025

Смотреть онлайн Шапекоэнсе - Гояс 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ШапекоэнсеГояс, 14 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Конда. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.

МСК, 14 тур, Стадион: Арена Конда
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Шапекоэнсе
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade 15'
Завершен
1 : 2
30 июня 2025
Гояс
Tadeu 89'
Ансельмо Рамон 90+7'
Смотреть онлайн
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Tadeu icon
89'
Ансельмо Рамон icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гояс - Угловой
13'
Угловой
Гояс - Угловой
15'
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade - 1-ый Гол
22'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
31'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
35'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
41'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Гояс - Угловой
50'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
66'
Угловой
Гояс - Угловой
89'
Tadeu - 2-ой Гол
90+7'
Ансельмо Рамон - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Шапекоэнсе — Гояс

Шапекоэнсе Шапекоэнсе
1
Бразилия
Рафаэль Сантос
25
Бразилия
Victor Caetano
33
Бразилия
Bruno Leonardo dos Santos Covas
4
Бразилия
Joao Paulo
22
Бразилия
Mailton
99
Бразилия
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade
16
Бразилия
Bruno Matias dos Santos
37
Парагвай
Walter Clar
10
Бразилия
Джованни
18
Бразилия
Altemir Neto
7
Бразилия
Marcinho
Тренер
Бразилия
Клаудинье Оливейра
Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
20
Бразилия
Diego Caito
4
Бразилия
Titi
75
Бразилия
Мессиас
97
Бразилия
Lepu
77
Бразилия
Marcao Silva
30
Бразилия
Wellinton Matheus
28
Бразилия
Adilson Juninho
22
Vitor Hugo Amorim de Assis
45
Бразилия
Arthur Caike
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини

История последних встреч

Шапекоэнсе
Шапекоэнсе
Гояс
Шапекоэнсе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.10.2025
Гояс
Гояс
1:3
Шапекоэнсе
Шапекоэнсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
35%
Гояс Гояс
65%
Атаки
59
99
Угловые
5
4
Фолы
15
6
Удары (всего)
8
14
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (6 из 14 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти

