20.10.2025

Смотреть онлайн Гояс - Шапекоэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ГоясШапекоэнсе, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.

МСК, 33 тур, Стадион: Estádio da Serrinha
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гояс
Ансельмо Рамон 69'
Завершен
1 : 3
20 октября 2025
Шапекоэнсе
Walter Clar 4'
Antonio 52'
Italo de Vargas da Rosa 87'
Walter Clar icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Antonio - Шапекоэнсе icon
52'
Ансельмо Рамон icon
69'
Italo de Vargas da Rosa icon
87'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Walter Clar - 1-ый Гол
8'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
10'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
18'
Угловой
Гояс - Угловой
22'
Угловой
Гояс - Угловой
30'
Угловой
Гояс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
52'
Antonio - 2-ой Гол
64'
Угловой
Гояс - Угловой
64'
Угловой
Гояс - Угловой
69'
Ансельмо Рамон - 3-ий Гол
83'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
86'
Угловой
Гояс - Угловой
87'
Угловой
Гояс - Угловой
87'
Italo de Vargas da Rosa - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1

Превью матча Гояс — Шапекоэнсе

Команда Гояс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Шапекоэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Гояс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шапекоэнсе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Шапекоэнсе, в том матче победу одержали гостьи.

Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
20
Бразилия
Diego Caito
75
Бразилия
Мессиас
14
Бразилия
Лукас Рибейро
6
Бразилия
Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues
77
Бразилия
Marcao Silva
28
Бразилия
Adilson Juninho
27
Бразилия
Wellington Rato
32
Бразилия
Rodrigo Andrade
7
Бразилия
Jaja Silva
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
1
Бразилия
Рафаэль Сантос
25
Бразилия
Victor Caetano
3
Eduardo Vinicius Domachowski
4
Бразилия
Joao Paulo
99
Бразилия
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade
26
Бразилия
Everton Souza da Cruz
5
Парагвай
Jorge Roa
37
Парагвай
Walter Clar
10
Бразилия
Джованни
7
Бразилия
Marcinho
18
Бразилия
Altemir Neto
Тренер
Бразилия
Клаудинье Оливейра

История последних встреч

Гояс
Гояс
Шапекоэнсе
Гояс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.06.2025
Шапекоэнсе
Шапекоэнсе
1:2
Гояс
Гояс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гояс Гояс
50%
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
50%
Атаки
98
60
Угловые
7
3
Фолы
8
9
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
19
5
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (5 из 10 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти

