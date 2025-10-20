Превью матча Гояс — Шапекоэнсе

Команда Гояс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Шапекоэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Гояс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шапекоэнсе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Шапекоэнсе, в том матче победу одержали гостьи.