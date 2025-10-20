Смотреть онлайн Гояс - Шапекоэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Гояс — Шапекоэнсе, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.
Превью матча Гояс — Шапекоэнсе
Команда Гояс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-11. Команда Шапекоэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Гояс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шапекоэнсе забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Шапекоэнсе, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).
За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 50% (5 из 10 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти