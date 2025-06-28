Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.06.2025

Смотреть онлайн Крисиума - Аваи 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КрисиумаАваи, 14 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Bruno Arleu.

МСК, 14 тур, Стадион: Estádio Heriberto Hülse
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Крисиума
Jhonata Robert 19'
Завершен
1 : 2
28 июня 2025
Аваи
Barreto 12'
Thayllon Roberth 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Barreto icon
12'
Jhonata Robert icon
19'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
Thayllon Roberth icon
88'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Аваи - Угловой
12'
Barreto - 1-ый Гол
19'
Jhonata Robert - 2-ой Гол
24'
Угловой
Крисиума - Угловой
25'
Угловой
Аваи - Угловой
31'
Угловой
Крисиума - Угловой
39'
Угловой
Крисиума - Угловой
40'
Угловой
Крисиума - Угловой
41'
Угловой
Крисиума - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
67'
Угловой
Крисиума - Угловой
88'
Thayllon Roberth - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Аваи - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Крисиума — Аваи

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.

Крисиума Крисиума
1
Бразилия
Alisson
35
Бразилия
Jose Gabriel dos Santos Silva
3
Бразилия
Rodrigo Fagundes De Freitas
4
Бразилия
Luciano Castan
6
Бразилия
Marcinho
25
Бразилия
Guilherme Teixeira Lobo
5
Бразилия
Trindade
88
Бразилия
Luiz Henrique
10
Бразилия
Jhonata Robert
77
Бразилия
Diego
9
Бразилия
Nicolas Godinho Johann
Тренер
Бразилия
Эдуардо Баптиста
Аваи Аваи
1
Бразилия
Igor Jose Bohn
63
Бразилия
Marcos
14
Бразилия
Eduardo Brock
95
Бразилия
Жонатан Коста
33
Бразилия
Mario Sergio
5
Бразилия
Barreto
8
Joao Vitor De souza Martins
10
Бразилия
Маркуиньос
94
Бразилия
Emerson Ramon Bezerra Oliveira
99
Бразилия
Cleber Bomfim
78
Andrey Felisberto dos Santos
Тренер
Бразилия
Джаир Вентура

История последних встреч

Крисиума
Крисиума
Аваи
Крисиума
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Аваи
Аваи
1:1
Крисиума
Крисиума
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крисиума Крисиума
63%
Аваи Аваи
37%
Атаки
114
80
Угловые
6
3
Фолы
13
11
Удары (всего)
12
11
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (6 из 18 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
СКА СКА
26 Декабря
17:00
Авангард Авангард
Металлург Металлург
26 Декабря
16:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
26 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Нефтехимик Нефтехимик
26 Декабря
19:30
Сайпа Сайпа
КалПа КалПа
26 Декабря
19:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Ростов ХК Ростов
26 Декабря
19:00
ХК Рязань ХК Рязань
Буран Воронеж Буран Воронеж
26 Декабря
19:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Зауралье Курган Зауралье Курган
26 Декабря
17:30
ТПС ТПС
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
26 Декабря
19:30
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
26 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA