Смотреть онлайн Крисиума - Аваи 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Крисиума — Аваи, 14 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Bruno Arleu.
Превью матча Крисиума — Аваи
Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (6 из 18 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти