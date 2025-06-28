Превью матча Крисиума — Аваи

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Аваи, в том матче сыграли вничью.