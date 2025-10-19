Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Аваи - Крисиума 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: АваиКрисиума, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Адербал Рамос да Сильва. Судить этот матч будет Bruno Arleu.

МСК, 33 тур, Стадион: Адербал Рамос да Сильва
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Аваи
Morais 74'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Крисиума
Georgemy 90+9'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Morais - Аваи icon
74'
Georgemy icon
90+9'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
38'
Угловой
Аваи - Угловой
40'
Угловой
Аваи - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Аваи - Угловой
57'
Угловой
Аваи - Угловой
74'
Morais - 1-ый Гол
90+5'
Угловой
Крисиума - Угловой
90+9'
Georgemy - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча Аваи — Крисиума

Команда Аваи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда Крисиума, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Аваи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Крисиума забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Крисиума, в том матче победу одержали гостьи.

Аваи Аваи
31
Бразилия
Cesar Augusto
63
Бразилия
Marcos
3
Бразилия
Anderson De Jesus Santos
14
Бразилия
Eduardo Brock
33
Бразилия
Mario Sergio
8
Joao Vitor De souza Martins
98
Бразилия
JP
10
Бразилия
Маркуиньос
77
Бразилия
Ze Ricardo
99
Бразилия
Cleber Bomfim
94
Бразилия
Emerson Ramon Bezerra Oliveira
Тренер
Бразилия
Bergantin Vinicius
Крисиума Крисиума
1
Бразилия
Alisson
5
Бразилия
Trindade
3
Бразилия
Rodrigo Fagundes De Freitas
4
Бразилия
Luciano Castan
13
Бразилия
Jonathan
23
Бразилия
Leo
18
Бразилия
Leonardo Naldi de Matos
76
Бразилия
Filipinho
10
Бразилия
Jhonata Robert
9
Бразилия
Nicolas Godinho Johann
77
Бразилия
Diego
Тренер
Бразилия
Эдуардо Баптиста

История последних встреч

Аваи
Аваи
Крисиума
Аваи
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
Крисиума
Крисиума
1:2
Аваи
Аваи
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аваи Аваи
51%
Крисиума Крисиума
49%
Атаки
90
117
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти

Игры 33 тур
21.10.2025
Ферровиария
2:2
Пайсанду
Завершен
20.10.2025
Гояс
1:3
Шапекоэнсе
Завершен
20.10.2025
Коритиба
0:0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
20.10.2025
Ботафого
2:2
Куяба
Завершен
19.10.2025
Операрио ПР
2:1
Волта-Редонда
Завершен
19.10.2025
Аваи
1:1
Крисиума
Завершен
19.10.2025
Клуб Ремо
3:1
Атлетик Клуб МГ
Завершен
19.10.2025
Америка Минейро
1:1
КРБ
Завершен
Комментарии к матчу
