Превью матча Аваи — Крисиума

Команда Аваи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда Крисиума, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Аваи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Крисиума забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Крисиума, в том матче победу одержали гостьи.