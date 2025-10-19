Смотреть онлайн Аваи - Крисиума 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Аваи — Крисиума, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Адербал Рамос да Сильва. Судить этот матч будет Bruno Arleu.
Превью матча Аваи — Крисиума
Команда Аваи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда Крисиума, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Аваи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Крисиума забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Крисиума, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти