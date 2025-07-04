Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико Гоияниенсе - КРБ 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетико ГоияниенсеКРБ, 15 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Антони Ацциоли. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.

МСК, 15 тур, Стадион: Антони Ацциоли
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетико Гоияниенсе
Matheus 14'
Willian Maranhao 61'
Завершен
2 : 1
04 июля 2025
КРБ
Kauan Rodrigues da Silva 6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Rodrigues - КРБ icon
6'
Matheus icon
14'
Счет после первого тайма 1:1
Willian Maranhao icon
61'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Rodrigues - 1-ый Гол
14'
Albino - 2-ой Гол
21'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
41'
Угловой
КРБ - Угловой
45+4'
Угловой
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
КРБ - Угловой
58'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
61'
Willian Maranhao - 3-ий Гол
68'
Угловой
КРБ - Угловой
90+5'
Угловой
КРБ - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Атлетико Гоияниенсе — КРБ

Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
1
Бразилия
Пауло Витор
2
Бразилия
Руан
3
Бразилия
Alix Vinicius de Souza Sampaio
4
Matheus Felipe Santos Nascimento
6
Бразилия
Guilherme Romao
8
Бразилия
Луизао
5
Бразилия
Willian Maranhao
11
Уругвай
Federico Martinez
10
Бразилия
Robert Conceicao
7
Marcelinho
9
Бразилия
Caio Dantas
Тренер
Бразилия
Fabio Matias
КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
42
Бразилия
Weverton
44
Бразилия
Henri
4
Эквадор
Luis Segovia
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
22
Бразилия
Higor Meritao
17
Бразилия
Thiago Fernandes
8
Испания
Gege
5
Бразилия
Lucas Kallyel da Silva Ramalho
97
Бразилия
Dada
9
Бразилия
Breno Herculano Almeida
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока

История последних встреч

Атлетико Гоияниенсе
Атлетико Гоияниенсе
КРБ
Атлетико Гоияниенсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
КРБ
КРБ
2:1
Атлетико Гоияниенсе
Атлетико Гоияниенсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
40%
КРБ КРБ
60%
Атаки
82
75
Угловые
2
5
Фолы
17
10
Удары (всего)
11
13
Удары мимо ворот
8
15
Удары в створ ворот
6
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1 Января
20:30
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1 Января
20:30
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
Вашингтон Вашингтон
Оттава Оттава
1 Января
21:07
Линкольн Сити Линкольн Сити
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
1 Января
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Миллуолл Миллуолл
1 Января
18:00
Рединг Рединг
Бертон Альбион Бертон Альбион
1 Января
18:00
Суонси Суонси
Вест Бромвич Вест Бромвич
1 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA