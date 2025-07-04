Смотреть онлайн Атлетико Гоияниенсе - КРБ 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетико Гоияниенсе — КРБ, 15 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Антони Ацциоли. Судить этот матч будет Wagner do Nascimento Magalhaes.
Превью матча Атлетико Гоияниенсе — КРБ
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wagner do Nascimento Magalhaes (Бразилия).
За последние 13 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Wagner do Nascimento Magalhaes назначал пенальти