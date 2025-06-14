14.06.2025
Смотреть онлайн Lancaster Inferno Women - Virginia Marauders Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lancaster Inferno Women — Virginia Marauders Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Lancaster Inferno Women
51'
75'
87'
Завершен
3 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
11'
Virginia Marauders Women - Угловой
12'
Virginia Marauders Women - Угловой
17'
Lancaster Inferno Women - Угловой
19'
Virginia Marauders Women - Угловой
50'
Lancaster Inferno Women - Угловой
51'
Lancaster Inferno Women - 1-ый Гол
61'
Virginia Marauders Women - Угловой
75'
Lancaster Inferno Women - 2-ой Гол
87'
Lancaster Inferno Women - 3-ий Гол
88'
Lancaster Inferno Women - Угловой
90+1'
Lancaster Inferno Women - Угловой
90+3'
Lancaster Inferno Women - Угловой
Превью матча Lancaster Inferno Women — Virginia Marauders Women
История последних встреч
Lancaster Inferno Women
Virginia Marauders Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.06.2025
Virginia Marauders Women
0:1
Lancaster Inferno Women
Статистика матча
Атаки
126
126
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
6
1
