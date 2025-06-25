25.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Virginia Marauders Women — Lancaster Inferno Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 1
25 июня 2025
Lancaster Inferno Women
45+5'
Lancaster Inferno Women
45+5'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Текстовая трансляция
2'
Lancaster Inferno Women - Угловой
12'
Lancaster Inferno Women - Угловой
45+5'
Lancaster Inferno Women - 1-ый Гол
49'
Lancaster Inferno Women - Угловой
61'
Virginia Marauders Women - Угловой
82'
Lancaster Inferno Women - Угловой
88'
Lancaster Inferno Women - Угловой
Превью матча Virginia Marauders Women — Lancaster Inferno Women
Статистика матча
Атаки
95
81
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
10
5
