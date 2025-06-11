11.06.2025
Смотреть онлайн Хуниор (жен) - Alianza Women 11.06.2025. Прямая трансляция
МСК, 14 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Хуниор (жен)
20'
25'
44'
78'
Завершен
4 : 3
11 июня 2025
Alianza Women
21'
62'
71'
Хуниор (жен)
20'
Alianza Women
21'
Хуниор (жен)
25'
Хуниор (жен)
44'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,0
Alianza Women
62'
Alianza Women
71'
Хуниор (жен)
78'
Матч закончился со счётом 4:3 : 3,0
Текстовая трансляция
18'
Хуниор (жен) - Угловой
20'
Хуниор (жен) - 1-ый Гол
21'
Alianza Women - 2-ой Гол
25'
Хуниор (жен) - 3-ий Гол
37'
Хуниор (жен) - Угловой
39'
Alianza Women - Угловой
44'
Хуниор (жен) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 3,0
62'
Alianza Women - 5-ый Гол
66'
Хуниор (жен) - Угловой
66'
Хуниор (жен) - Угловой
68'
Хуниор (жен) - Угловой
71'
Alianza Women - Угловой
71'
Alianza Women - 6-ый Гол
78'
Хуниор (жен) - 7-ый Гол
81'
Хуниор (жен) - Угловой
90+4'
Хуниор (жен) - Угловой
90+4'
Хуниор (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 3,0
Статистика матча
Атаки
102
76
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
18
6
Удары в створ ворот
12
6
