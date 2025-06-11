Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Хуниор (жен) - Alianza Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Хуниор (жен)Alianza Women, 14 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез.

МСК, 14 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Хуниор (жен)
20'
25'
44'
78'
Завершен
4 : 3
11 июня 2025
Alianza Women
21'
62'
71'
Смотреть онлайн
Хуниор (жен) icon
20'
Alianza Women icon
21'
Хуниор (жен) icon
25'
Хуниор (жен) icon
44'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,0
Alianza Women icon
62'
Alianza Women icon
71'
Хуниор (жен) icon
78'
Матч закончился со счётом 4:3 : 3,0
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
20'
Хуниор (жен) - 1-ый Гол
21'
Alianza Women - 2-ой Гол
25'
Хуниор (жен) - 3-ий Гол
37'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
39'
Угловой
Alianza Women - Угловой
44'
Хуниор (жен) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 3,0
62'
Alianza Women - 5-ый Гол
66'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
66'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
68'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
71'
Угловой
Alianza Women - Угловой
71'
Alianza Women - 6-ый Гол
78'
Хуниор (жен) - 7-ый Гол
81'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
90+4'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
90+4'
Угловой
Хуниор (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 3,0

Превью матча Хуниор (жен) — Alianza Women

Статистика матча

Атаки
102
76
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
18
6
Удары в створ ворот
12
6
Игры 14 тур
12.06.2025
Депортиво Пасто (жен)
2:2
Once Caldas Women
Завершен
11.06.2025
Хуниор (жен)
4:3
Alianza Women
Завершен
10.06.2025
Мильонариос (жен)
3:1
Санта Фе
Завершен
Комментарии к матчу
