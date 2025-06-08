08.06.2025
Смотреть онлайн Internacional FC de Palmira Women - Америка Кали (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Internacional FC de Palmira Women — Америка Кали (жен), 14 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.
МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
America de Cali Women - Угловой
19'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
32'
America de Cali Women - Угловой
38'
America de Cali Women - Угловой
40'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
42'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
57'
America de Cali Women - Угловой
72'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
73'
America de Cali Women - Угловой
82'
Internacional FC de Palmira Women - 1-ый Гол
88'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
90+6'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Internacional FC de Palmira Women — Америка Кали (жен)
Статистика матча
Атаки
81
81
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
3
