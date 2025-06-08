Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Internacional FC de Palmira Women - Америка Кали (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Internacional FC de Palmira WomenАмерика Кали (жен), 14 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Internacional FC de Palmira Women
82'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Америка Кали (жен)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Internacional FC de Palmira Women icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
19'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
32'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
38'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
40'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
42'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
57'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
72'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
73'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
82'
Internacional FC de Palmira Women - 1-ый Гол
88'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
90+6'
Угловой
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Internacional FC de Palmira Women — Америка Кали (жен)

Статистика матча

Атаки
81
81
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
3
Игры 14 тур
12.06.2025
Депортиво Пасто (жен)
2:2
Once Caldas Women
Завершен
11.06.2025
Хуниор (жен)
4:3
Alianza Women
Завершен
10.06.2025
Мильонариос (жен)
3:1
Санта Фе
Завершен
08.06.2025
Форталеза (жен)
0:1
Ла Экидад (жен)
Завершен
08.06.2025
Индепендиенте Медельин (жен)
1:1
Атлетико Насьональ (жен)
Завершен
08.06.2025
Internacional FC de Palmira Women
1:0
Америка Кали (жен)
Завершен
07.06.2025
Депортиво Кали (жен)
5:0
Атлетико Букараманга (жен)
Завершен
07.06.2025
Реал Сан-Андрес (жен)
1:3
Орсомарсо (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
ЦСКА ЦСКА
5 Декабря
17:00
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Автомобилист Автомобилист
Северсталь Северсталь
5 Декабря
17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
5 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Декабря
17:00
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA