Превью матча Vancouver FC — Кавалри

Команда Vancouver FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Кавалри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Vancouver FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавалри забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали хозяева.