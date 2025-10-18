Смотреть онлайн Vancouver FC - Кавалри 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Vancouver FC — Кавалри, 28 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Willoughby Community Park.
Превью матча Vancouver FC — Кавалри
Команда Vancouver FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Кавалри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Vancouver FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавалри забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали хозяева.