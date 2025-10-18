Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Vancouver FC - Кавалри 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Vancouver FCКавалри, 28 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Willoughby Community Park.

МСК, 28 тур, Стадион: Willoughby Community Park
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Vancouver FC
Pathe 82'
Norman Jr. 90+6'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Кавалри
Myroniuk 78'
Elva 90+1'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Myroniuk - Кавалри icon
78'
Pathe - Vancouver FC icon
82'
Elva - Кавалри icon
90+1'
Norman Jr. - Vancouver FC icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Кавалри - Угловой
17'
Угловой
Кавалри - Угловой
42'
Угловой
Кавалри - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
52'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
56'
Угловой
Кавалри - Угловой
60'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
65'
Угловой
Кавалри - Угловой
66'
Угловой
Кавалри - Угловой
77'
Угловой
Кавалри - Угловой
77'
Угловой
Кавалри - Угловой
78'
Myroniuk - 1-ый Гол
82'
Pathe - 2-ой Гол
87'
Угловой
Vancouver FC - Угловой
90+1'
Elva - 3-ий Гол
90+6'
Norman Jr. - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2

Превью матча Vancouver FC — Кавалри

Команда Vancouver FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Кавалри, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Vancouver FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кавалри забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Vancouver FC
Vancouver FC
Кавалри
Vancouver FC
1 победа
2 ничьих
1 победа
25%
50%
25%
18.08.2025
Кавалри
Кавалри
5:4
Vancouver FC
Vancouver FC
Обзор
14.07.2025
Vancouver FC
Vancouver FC
0:0
Кавалри
Кавалри
Обзор
09.07.2025
Кавалри
Кавалри
5:6
Vancouver FC
Vancouver FC
Обзор
22.05.2025
Vancouver FC
Vancouver FC
1:1
Кавалри
Кавалри
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Vancouver FC Vancouver FC
42%
Кавалри Кавалри
58%
Атаки
0
0
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 28 тур
18.10.2025
Фордж
3:0
Йорк Юнайтед
Завершен
18.10.2025
Vancouver FC
2:2
Кавалри
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA