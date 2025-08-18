Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Кавалри - Vancouver FC 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: КавалриVancouver FC, 19 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ATCO Field.

МСК, 19 тур, Стадион: ATCO Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Кавалри
4'
Warschewski 4'
Baldisimo 26'
Завершен
5 : 4
18 августа 2025
Vancouver FC
Mezquida 18'
Campbell 33'
Кавалри icon
4'
Warschewski - Кавалри icon
4'
Mezquida - Vancouver FC icon
18'
Baldisimo - Кавалри icon
26'
Campbell - Vancouver FC icon
33'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кавалри - Угловой
4'
Кавалри - 1-ый Гол
4'
Warschewski - 2-ой Гол
18'
Mezquida - 3-ий Гол
25'
Угловой
Кавалри - Угловой
26'
Baldisimo - 4-ый Гол
33'
Campbell - 5-ый Гол

Превью матча Кавалри — Vancouver FC

История последних встреч

Кавалри
Кавалри
Vancouver FC
Кавалри
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
18.10.2025
Vancouver FC
Vancouver FC
2:2
Кавалри
Кавалри
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кавалри Кавалри
60%
Vancouver FC Vancouver FC
40%
Атаки
31
22
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
