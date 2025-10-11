Смотреть онлайн Валур Виннипег - HFX Wanderers 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Валур Виннипег — HFX Wanderers, 27 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IG Field.
Превью матча Валур Виннипег — HFX Wanderers
Команда Валур Виннипег в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-22. Команда HFX Wanderers, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-15. Команда Валур Виннипег в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. HFX Wanderers забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды HFX Wanderers, в том матче победу одержали хозяева.