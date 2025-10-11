Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Валур Виннипег - HFX Wanderers 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Валур ВиннипегHFX Wanderers, 27 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IG Field.

МСК, 27 тур, Стадион: IG Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Валур Виннипег
Завершен
0 : 3
11 октября 2025
HFX Wanderers
Pearlman 35'
Johnston 76'
Coimbra 83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pearlman - HFX Wanderers FC icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Johnston - HFX Wanderers FC icon
76'
Coimbra - HFX Wanderers FC icon
83'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Valour FC - Угловой
30'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
35'
Pearlman - 1-ый Гол
38'
Угловой
Valour FC - Угловой
43'
Угловой
Valour FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
58'
Угловой
Valour FC - Угловой
60'
Угловой
Valour FC - Угловой
62'
Угловой
Valour FC - Угловой
64'
Угловой
Valour FC - Угловой
76'
Johnston - 2-ой Гол
83'
Coimbra - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Валур Виннипег — HFX Wanderers

Команда Валур Виннипег в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-22. Команда HFX Wanderers, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-15. Команда Валур Виннипег в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. HFX Wanderers забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды HFX Wanderers, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Валур Виннипег
Валур Виннипег
HFX Wanderers
Валур Виннипег
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
23.08.2025
HFX Wanderers
HFX Wanderers
4:1
Валур Виннипег
Валур Виннипег
Обзор
01.07.2025
HFX Wanderers
HFX Wanderers
3:1
Валур Виннипег
Валур Виннипег
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Валур Виннипег Валур Виннипег
65%
HFX Wanderers HFX Wanderers
35%
Атаки
138
50
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
3
4
Игры 27 тур
12.10.2025
Атлетико Оттава
0:0
Vancouver FC
Завершен
11.10.2025
Валур Виннипег
0:3
HFX Wanderers
Завершен
11.10.2025
Кавалри
1:1
Фордж
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
8 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA