Превью матча Валур Виннипег — HFX Wanderers

Команда Валур Виннипег в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-22. Команда HFX Wanderers, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-15. Команда Валур Виннипег в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. HFX Wanderers забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды HFX Wanderers, в том матче победу одержали хозяева.