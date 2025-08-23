23.08.2025
Смотреть онлайн HFX Wanderers - Валур Виннипег 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: HFX Wanderers — Валур Виннипег, 20 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wanderers Grounds.
МСК, 20 тур, Стадион: Wanderers Grounds
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
HFX Wanderers
Facchineri 38'
Coimbra 57'
Coimbra 73'
Coimbra 77'
Завершен
4 : 1
23 августа 2025
Валур Виннипег
Ressureicao 83'
Текстовая трансляция
5'
HFX Wanderers FC - Угловой
12'
HFX Wanderers FC - Угловой
32'
Valour FC - Угловой
38'
Facchineri - 1-ый Гол
45'
HFX Wanderers FC - Угловой
45+1'
HFX Wanderers FC - Угловой
45+2'
HFX Wanderers FC - Угловой
57'
Coimbra - 2-ой Гол
58'
Valour FC - Угловой
63'
HFX Wanderers FC - Угловой
70'
Valour FC - Угловой
73'
Coimbra - 3-ий Гол
77'
Coimbra - 4-ый Гол
83'
Ressureicao - 5-ый Гол
84'
HFX Wanderers FC - Угловой
Превью матча HFX Wanderers — Валур Виннипег
История последних встреч
HFX Wanderers
Валур Виннипег
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Валур Виннипег
0:3
HFX Wanderers
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
118
69
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
3
