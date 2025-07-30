Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Валур Виннипег - Кавалри 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Валур ВиннипегКавалри, 17 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе IG Field.

МСК, 17 тур, Стадион: IG Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Валур Виннипег
Завершен
2 : 1
30 июля 2025
Кавалри
Смотреть онлайн
Превью матча Валур Виннипег — Кавалри

Команда Валур Виннипег в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Валур Виннипег
Валур Виннипег
Кавалри
Валур Виннипег
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.09.2025
Кавалри
Кавалри
3:0
Валур Виннипег
Валур Виннипег
Комментарии к матчу
