05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Пасифик — Кавалри, 17 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westhills Stadium.
МСК, 17 тур, Стадион: Westhills Stadium
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Текстовая трансляция
2'
Пасифик FC - Угловой
32'
Пасифик FC - Угловой
36'
Пасифик FC - Угловой
41'
Кавалри - Угловой
44'
Кавалри - Угловой
45+1'
Пасифик FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Кавалри - Угловой
54'
Кавалри - Угловой
59'
Пасифик FC - Угловой
80'
Кавалри - Угловой
82'
Кавалри - Угловой
90+2'
Sean Young - 1-ый Гол
90+4'
Кавалри - Угловой
90+6'
Пасифик FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
