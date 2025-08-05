Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Пасифик - Кавалри 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: ПасификКавалри, 17 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westhills Stadium.

МСК, 17 тур, Стадион: Westhills Stadium
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Пасифик
Sean Young 90+2'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Кавалри
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Sean Young icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
32'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
36'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
41'
Угловой
Кавалри - Угловой
44'
Угловой
Кавалри - Угловой
45+1'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
53'
Угловой
Кавалри - Угловой
54'
Угловой
Кавалри - Угловой
59'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
80'
Угловой
Кавалри - Угловой
82'
Угловой
Кавалри - Угловой
90+2'
Sean Young - 1-ый Гол
90+4'
Угловой
Кавалри - Угловой
90+6'
Угловой
Пасифик FC - Угловой
Превью матча Пасифик — Кавалри

Статистика матча

Владение мячом
Пасифик Пасифик
47%
Кавалри Кавалри
53%
Атаки
80
78
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
9
15
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
