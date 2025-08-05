Смотреть онлайн Пасифик - Кавалри 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Пасифик — Кавалри, 17 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westhills Stadium.