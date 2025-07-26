26.07.2025
Смотреть онлайн HFX Wanderers - Фордж 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: HFX Wanderers — Фордж, 16 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wanderers Grounds.
МСК, 16 тур, Стадион: Wanderers Grounds
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
HFX Wanderers
Telfer 23'
Завершен
1 : 2
26 июля 2025
Фордж
Paton 7'
Filion 88'
Filion - Фордж
88'
Текстовая трансляция
7'
Paton - 1-ый Гол
14'
HFX Wanderers FC - Угловой
18'
HFX Wanderers FC - Угловой
23'
Telfer - 2-ой Гол
37'
HFX Wanderers FC - Угловой
38'
Фордж - Угловой
43'
Фордж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
58'
Фордж - Угловой
60'
Фордж - Угловой
86'
Фордж - Угловой
88'
Filion - 3-ий Гол
90+3'
HFX Wanderers FC - Угловой
90+3'
HFX Wanderers FC - Угловой
90+7'
HFX Wanderers FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3
Превью матча HFX Wanderers — Фордж
История последних встреч
HFX Wanderers
Фордж
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Фордж
1:0
HFX Wanderers
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
105
102
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
3
5
