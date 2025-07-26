Смотреть онлайн HFX Wanderers - Фордж 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: HFX Wanderers — Фордж, 16 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wanderers Grounds.