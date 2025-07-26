Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн HFX Wanderers - Фордж 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: HFX WanderersФордж, 16 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wanderers Grounds.

МСК, 16 тур, Стадион: Wanderers Grounds
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
HFX Wanderers
Telfer 23'
Завершен
1 : 2
26 июля 2025
Фордж
Paton 7'
Filion 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Paton - Фордж icon
7'
Telfer - HFX Wanderers FC icon
23'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Filion - Фордж icon
88'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3
Текстовая трансляция
7'
Paton - 1-ый Гол
14'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
18'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
23'
Telfer - 2-ой Гол
37'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
38'
Угловой
Фордж - Угловой
43'
Угловой
Фордж - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
58'
Угловой
Фордж - Угловой
60'
Угловой
Фордж - Угловой
86'
Угловой
Фордж - Угловой
88'
Filion - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
90+3'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
90+7'
Угловой
HFX Wanderers FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,3

Превью матча HFX Wanderers — Фордж

История последних встреч

HFX Wanderers
HFX Wanderers
Фордж
HFX Wanderers
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Фордж
Фордж
1:0
HFX Wanderers
HFX Wanderers
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
HFX Wanderers HFX Wanderers
47%
Фордж Фордж
53%
Атаки
105
102
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
25 Января
17:00
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Майорка Майорка
25 Января
16:00
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
25 Января
17:00
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
25 Января
17:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
25 Января
14:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
25 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA