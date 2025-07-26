26.07.2025
Смотреть онлайн Vancouver FC - Валур Виннипег 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: Vancouver FC — Валур Виннипег, 16 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Willoughby Community Park.
МСК, 16 тур, Стадион: Willoughby Community Park
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Vancouver FC
Froese 3'
Bah 29'
Facchineri 66'
Twardek 73'
Завершен
1 : 3
26 июля 2025
Счет после первого тайма 1:1 : 1,5
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,5
Текстовая трансляция
3'
Froese - 1-ый Гол
18'
Vancouver FC - Угловой
27'
Vancouver FC - Угловой
29'
Bah - 2-ой Гол
34'
Vancouver FC - Угловой
47'
Vancouver FC - Угловой
47'
Vancouver FC - Угловой
48'
Vancouver FC - Угловой
49'
Vancouver FC - Угловой
60'
Valour FC - Угловой
66'
Valour FC - Угловой
66'
Facchineri - 3-ий Гол
73'
Twardek - 4-ый Гол
75'
Valour FC - Угловой
Превью матча Vancouver FC — Валур Виннипег
История последних встреч
Vancouver FC
Валур Виннипег
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Vancouver FC
2:5
Валур Виннипег
Статистика матча
Атаки
129
56
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу