05.07.2025

Смотреть онлайн Campbelltown City SC - West Torrens Birkalla Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины: Campbelltown City SCWest Torrens Birkalla Women, 14 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины
Campbelltown City SC
4'
20'
29'
53'
71'
85'
90+3'
Завершен
7 : 0
05 июля 2025
West Torrens Birkalla Women
Campbelltown City SC icon
4'
Campbelltown City SC icon
20'
Campbelltown City SC icon
29'
Счет после первого тайма 3:0
Campbelltown City SC icon
53'
Campbelltown City SC icon
71'
Campbelltown City SC icon
85'
Campbelltown City SC icon
90+3'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
4'
Campbelltown City SC - 1-ый Гол
8'
Угловой
West Torrens Birkalla Women - Угловой
8'
Угловой
West Torrens Birkalla Women - Угловой
20'
Campbelltown City SC - 2-ой Гол
24'
Угловой
Campbelltown City SC - Угловой
29'
Campbelltown City SC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
53'
Campbelltown City SC - 4-ый Гол
54'
Угловой
West Torrens Birkalla Women - Угловой
57'
Угловой
Campbelltown City SC - Угловой
71'
Campbelltown City SC - 5-ый Гол
84'
Угловой
Campbelltown City SC - Угловой
85'
Campbelltown City SC - 6-ый Гол
88'
Угловой
Campbelltown City SC - Угловой
90+3'
Campbelltown City SC - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0

Превью матча Campbelltown City SC — West Torrens Birkalla Women

Статистика матча

Владение мячом
Campbelltown City SC Campbelltown City SC
60%
West Torrens Birkalla Women West Torrens Birkalla Women
40%
Атаки
107
54
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
8
0
Удары в створ ворот
15
0
Комментарии к матчу
