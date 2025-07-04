04.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Женщины - Flinders United Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины: Аделаида Сити - Женщины — Flinders United Women, 14 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Adelaide City Park.
МСК, 14 тур, Стадион: Adelaide City Park
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины
Завершен
1 : 2
04 июля 2025
Flinders United Women
20'
69'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
20'
Flinders United Women - 1-ый Гол
22'
Аделаида Сити - Женщины - 2-ой Гол
38'
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
44'
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
45+1'
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
69'
Flinders United Women - 3-ий Гол
Превью матча Аделаида Сити - Женщины — Flinders United Women
Статистика матча
Атаки
105
86
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
4
9
Комментарии к матчу