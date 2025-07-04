Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Аделаида Сити - Женщины - Flinders United Women 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины: Аделаида Сити - ЖенщиныFlinders United Women, 14 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Adelaide City Park.

МСК, 14 тур, Стадион: Adelaide City Park
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Женщины
Аделаида Сити - Женщины
22'
Завершен
1 : 2
04 июля 2025
Flinders United Women
20'
69'
Смотреть онлайн
Flinders United Women icon
20'
Аделаида Сити - Женщины icon
22'
Счет после первого тайма 1:1
Flinders United Women icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
20'
Flinders United Women - 1-ый Гол
22'
Аделаида Сити - Женщины - 2-ой Гол
38'
Угловой
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
44'
Угловой
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
45+1'
Угловой
Аделаида Сити - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
69'
Flinders United Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Аделаида Сити - Женщины — Flinders United Women

Статистика матча

Атаки
105
86
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
4
9
Комментарии к матчу
