Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Примера B: Депортес Копьяпо — Сан-Луис Кильота, 14 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.
Текстовая трансляция
1'
Депортес Копьяпо - 1-ый Гол
18'
Депортес Копьяпо - Угловой
29'
Депортес Копьяпо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
58'
Депортес Копьяпо - Угловой
75'
Сан-Луис Кильота - Угловой
84'
Депортес Копьяпо - 3-ий Гол
90+5'
Сан-Луис Кильота - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Депортес Копьяпо — Сан-Луис Кильота
История последних встреч
Депортес Копьяпо
Сан-Луис Кильота
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Статистика матча
Атаки
127
167
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
9
