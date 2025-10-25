Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Луис Кильота - Депортес Копьяпо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Примера B: Сан-Луис КильотаДепортес Копьяпо, 29 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес.

МСК, 29 тур, Стадион: Стадион Мунисипаль Лусио Фарина Фернандес
Чили - Примера B
Сан-Луис Кильота
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Депортес Копьяпо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3
Текстовая трансляция
41'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
45'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
50'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
51'
Угловой
Сан-Луис Кильота - Угловой
78'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
83'
Угловой
Депортес Копьяпо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,3

Превью матча Сан-Луис Кильота — Депортес Копьяпо

Команда Сан-Луис Кильота в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-11. Команда Депортес Копьяпо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Сан-Луис Кильота в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортес Копьяпо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Депортес Копьяпо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан-Луис Кильота
Сан-Луис Кильота
Депортес Копьяпо
Сан-Луис Кильота
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.06.2025
Депортес Копьяпо
Депортес Копьяпо
3:0
Сан-Луис Кильота
Сан-Луис Кильота
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Луис Кильота
57%
Депортес Копьяпо
43%
Атаки
169
166
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
3
Игры 29 тур
27.10.2025
Рейнджерз
1:0
Д. Консепсьон
Завершен
26.10.2025
Кобрелоа
2:0
Сантьяго В
Завершен
26.10.2025
Магальянес
1:0
Антофагаста
Завершен
25.10.2025
Санта Круз
1:0
Арика
Завершен
25.10.2025
У. Де Консепсьон
3:2
Темуко
Завершен
25.10.2025
Сан-Луис Кильота
0:0
Депортес Копьяпо
Завершен
Комментарии к матчу
