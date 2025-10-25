Превью матча Сан-Луис Кильота — Депортес Копьяпо

Команда Сан-Луис Кильота в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-11. Команда Депортес Копьяпо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Сан-Луис Кильота в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортес Копьяпо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Депортес Копьяпо, в том матче победу одержали хозяева.