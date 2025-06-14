14.06.2025
Смотреть онлайн Плейфорд - Кэмблтаун Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Плейфорд — Кэмблтаун Сити, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ramsay Park.
МСК, 14 тур, Стадион: Ramsay Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Плейфорд
33'
34'
78'
Завершен
3 : 2
14 июня 2025
Кэмблтаун Сити
21'
50'
Кэмблтаун Сити
21'
Плейфорд
33'
Плейфорд
34'
Счет после первого тайма 2:1
Кэмблтаун Сити
50'
Плейфорд
78'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
21'
Кэмблтаун Сити - 1-ый Гол
31'
Плейфорд - Угловой
33'
Плейфорд - 2-ой Гол
34'
Плейфорд - 3-ий Гол
38'
Плейфорд - Угловой
39'
Плейфорд - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
48'
Плейфорд - Угловой
50'
Кэмблтаун Сити - Угловой
50'
Кэмблтаун Сити - 4-ый Гол
53'
Кэмблтаун Сити - Угловой
70'
Плейфорд - Угловой
72'
Кэмблтаун Сити - Угловой
78'
Плейфорд - 5-ый Гол
81'
Кэмблтаун Сити - Угловой
85'
Кэмблтаун Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Плейфорд — Кэмблтаун Сити
Статистика матча
Атаки
88
90
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
10
6
Игры 14 тур
Комментарии к матчу