14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида Райдерс — МетроСтарс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Croatian Sports Centre.
МСК, 14 тур, Стадион: Croatian Sports Centre
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
МетроСтарс
35'
59'
Текстовая трансляция
5'
МетроСтарс - Угловой
10'
МетроСтарс - Угловой
13'
МетроСтарс - Угловой
19'
МетроСтарс - Угловой
26'
МетроСтарс - Угловой
35'
МетроСтарс - Угловой
35'
МетроСтарс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
МетроСтарс - Угловой
59'
МетроСтарс - Угловой
59'
МетроСтарс - 2-ой Гол
62'
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
78'
МетроСтарс - Угловой
81'
МетроСтарс - Угловой
90'
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
90+1'
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
90+2'
МетроСтарс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Аделаида Райдерс — МетроСтарс
История последних встреч
Аделаида Райдерс
МетроСтарс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
МетроСтарс
3:1
Аделаида Райдерс
Статистика матча
Атаки
87
164
Угловые
3
11
Удары мимо ворот
1
14
Удары в створ ворот
3
6
