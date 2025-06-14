Смотреть онлайн Аделаида Райдерс - МетроСтарс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида Райдерс — МетроСтарс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Croatian Sports Centre.