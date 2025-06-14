Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Аделаида Райдерс - МетроСтарс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида РайдерсМетроСтарс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Croatian Sports Centre.

МСК, 14 тур, Стадион: Croatian Sports Centre
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Аделаида Райдерс
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
МетроСтарс
35'
59'
Смотреть онлайн
МетроСтарс icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
МетроСтарс icon
59'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
10'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
13'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
19'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
26'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
35'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
35'
МетроСтарс - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
59'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
59'
МетроСтарс - 2-ой Гол
62'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
78'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
81'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
90'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
90+1'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
90+2'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Аделаида Райдерс — МетроСтарс

История последних встреч

Аделаида Райдерс
Аделаида Райдерс
МетроСтарс
Аделаида Райдерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
МетроСтарс
МетроСтарс
3:1
Аделаида Райдерс
Аделаида Райдерс
Обзор

Статистика матча

Атаки
87
164
Угловые
3
11
Удары мимо ворот
1
14
Удары в створ ворот
3
6
Игры 14 тур
14.06.2025
Уайт Сити ФК Белград
3:1
Аделаида Юнайтед НПЛ
Завершен
14.06.2025
Плейфорд
3:2
Кэмблтаун Сити
Завершен
14.06.2025
Аделаида Райдерс
0:2
МетроСтарс
Завершен
14.06.2025
Croydon FC
3:1
Аделаида Кометс
Завершен
13.06.2025
Вест Торренс Биркалла
4:0
Аделаида Сити
Завершен
13.06.2025
Модбери Джетс
1:1
Пара Хиллс Найтс
Завершен
