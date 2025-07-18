18.07.2025
Смотреть онлайн Модбери Джетс - Уайт Сити ФК Белград 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Модбери Джетс — Уайт Сити ФК Белград, 18 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jet Park.
МСК, 18 тур, Стадион: Jet Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Модбери Джетс
79'
Завершен
1 : 0
18 июля 2025
2'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
49'
Модбери Джетс - Угловой
79'
Модбери Джетс - 1-ый Гол
90+5'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
107
138
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
1
