18.07.2025

Смотреть онлайн Модбери Джетс - Уайт Сити ФК Белград 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Модбери ДжетсУайт Сити ФК Белград, 18 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jet Park.

МСК, 18 тур, Стадион: Jet Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Модбери Джетс
79'
Завершен
1 : 0
18 июля 2025
Уайт Сити ФК Белград
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Модбери Джетс icon
79'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
49'
Угловой
Модбери Джетс - Угловой
79'
Модбери Джетс - 1-ый Гол
90+5'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой

Превью матча Модбери Джетс — Уайт Сити ФК Белград

Статистика матча

Владение мячом
Модбери Джетс Модбери Джетс
41%
Уайт Сити ФК Белград Уайт Сити ФК Белград
59%
Атаки
107
138
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
