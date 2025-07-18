18.07.2025
Смотреть онлайн Вест Торренс Биркалла - Аделаида Юнайтед НПЛ 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Вест Торренс Биркалла — Аделаида Юнайтед НПЛ, 18 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack Smith Park.
МСК, 18 тур, Стадион: Jack Smith Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Вест Торренс Биркалла
7'
10'
22'
Завершен
3 : 0
18 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
7'
Вест Торренс Биркалла - 1-ый Гол
10'
Вест Торренс Биркалла - 2-ой Гол
13'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
22'
Вест Торренс Биркалла - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
51'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
52'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
54'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
60'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
80'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
90'
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
90+4'
Вест Торренс Биркалла - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Вест Торренс Биркалла — Аделаида Юнайтед НПЛ
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
98
122
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу