06.07.2025
Смотреть онлайн Мэджик Юнайтед ТФА - Бродбич Юнайтед 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Квинсленд - Премьер-лига: Мэджик Юнайтед ТФА — Бродбич Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Мэджик Юнайтед ТФА
8'
9'
17'
Завершен
3 : 2
06 июля 2025
Бродбич Юнайтед
46'
48'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,4
Бродбич Юнайтед
46'
Бродбич Юнайтед
48'
Матч закончился со счётом 3:2 : 0,4
Текстовая трансляция
3'
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
8'
Мэджик Юнайтед ТФА - 1-ый Гол
9'
Мэджик Юнайтед ТФА - 2-ой Гол
16'
Бродбич Юнайтед - Угловой
17'
Мэджик Юнайтед ТФА - 3-ий Гол
45+2'
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
46'
Бродбич Юнайтед - 4-ый Гол
47'
Бродбич Юнайтед - Угловой
48'
Бродбич Юнайтед - 5-ый Гол
51'
Бродбич Юнайтед - Угловой
55'
Бродбич Юнайтед - Угловой
65'
Бродбич Юнайтед - Угловой
66'
Бродбич Юнайтед - Угловой
76'
Бродбич Юнайтед - Угловой
76'
Бродбич Юнайтед - Угловой
85'
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
Превью матча Мэджик Юнайтед ТФА — Бродбич Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
40
67
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу