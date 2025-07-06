Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Мэджик Юнайтед ТФА - Бродбич Юнайтед 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Мэджик Юнайтед ТФАБродбич Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Мэджик Юнайтед ТФА
8'
9'
17'
Завершен
3 : 2
06 июля 2025
Бродбич Юнайтед
46'
48'
Смотреть онлайн
Мэджик Юнайтед ТФА icon
8'
Мэджик Юнайтед ТФА icon
9'
Мэджик Юнайтед ТФА icon
17'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,4
Бродбич Юнайтед icon
46'
Бродбич Юнайтед icon
48'
Матч закончился со счётом 3:2 : 0,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
8'
Мэджик Юнайтед ТФА - 1-ый Гол
9'
Мэджик Юнайтед ТФА - 2-ой Гол
16'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
17'
Мэджик Юнайтед ТФА - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 0,4
46'
Бродбич Юнайтед - 4-ый Гол
47'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
48'
Бродбич Юнайтед - 5-ый Гол
51'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
55'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
65'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
66'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
76'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
76'
Угловой
Бродбич Юнайтед - Угловой
85'
Угловой
Мэджик Юнайтед ТФА - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 0,4

Превью матча Мэджик Юнайтед ТФА — Бродбич Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Мэджик Юнайтед ТФА Мэджик Юнайтед ТФА
48%
Бродбич Юнайтед Бродбич Юнайтед
52%
Атаки
40
67
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
