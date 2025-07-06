Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Страйкерс - Редлендс Юнайтед 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Брисбен СтрайкерсРедлендс Юнайтед, 16 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Perry Park.

МСК, 16 тур, Стадион: Perry Park
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Брисбен Страйкерс
21'
36'
45+1'
75'
Завершен
4 : 1
06 июля 2025
Редлендс Юнайтед
50'
Смотреть онлайн
Брисбен Страйкерс icon
21'
Брисбен Страйкерс icon
36'
Брисбен Страйкерс icon
45+1'
Счет после первого тайма 3:0 : 4,1
Редлендс Юнайтед icon
50'
Брисбен Страйкерс icon
75'
Матч закончился со счётом 4:1 : 4,1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
21'
Брисбен Страйкерс - 1-ый Гол
36'
Брисбен Страйкерс - 2-ой Гол
45+1'
Брисбен Страйкерс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 4,1
50'
Редлендс Юнайтед - 4-ый Гол
58'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
75'
Брисбен Страйкерс - 5-ый Гол
84'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Брисбен Страйкерс - Угловой
90+3'
Угловой
Редлендс Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 4,1

Превью матча Брисбен Страйкерс — Редлендс Юнайтед

История последних встреч

Брисбен Страйкерс
Брисбен Страйкерс
Редлендс Юнайтед
Брисбен Страйкерс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.07.2025
Редлендс Юнайтед
Редлендс Юнайтед
1:1
Брисбен Страйкерс
Брисбен Страйкерс
Обзор

Статистика матча

Атаки
57
68
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
