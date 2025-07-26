Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Парагвай - Венесуэла 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: ПарагвайВенесуэла, 5 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Copa America, Women
Парагвай
Maria Fatima Acosta Leiva 64'
84'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Венесуэла
Oriana Altuve 40'
Oriana Altuve icon
40'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
Maria Fatima Acosta Leiva icon
64'
Парагвай icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Венесуэла - Угловой
19'
Угловой
Венесуэла - Угловой
35'
Угловой
Парагвай - Угловой
40'
Oriana Altuve - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Венесуэла - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
64'
Maria Fatima Acosta Leiva - 2-ой Гол
67'
Угловой
Парагвай - Угловой
75'
Угловой
Парагвай - Угловой
84'
Парагвай - 3-ий Гол
88'
Угловой
Парагвай - Угловой
90+1'
Угловой
Венесуэла - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Парагвай — Венесуэла

Статистика матча

Владение мячом
Парагвай Парагвай
50%
Венесуэла Венесуэла
50%
Атаки
79
115
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
