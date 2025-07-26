26.07.2025
Смотреть онлайн Парагвай - Венесуэла 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: Парагвай — Венесуэла, 5 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Copa America, Women
Oriana Altuve
40'
Парагвай
84'
Текстовая трансляция
9'
Венесуэла - Угловой
19'
Венесуэла - Угловой
35'
Парагвай - Угловой
40'
Oriana Altuve - 1-ый Гол
45+1'
Венесуэла - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
64'
Maria Fatima Acosta Leiva - 2-ой Гол
67'
Парагвай - Угловой
75'
Парагвай - Угловой
84'
Парагвай - 3-ий Гол
88'
Парагвай - Угловой
90+1'
Венесуэла - Угловой
Превью матча Парагвай — Венесуэла
Статистика матча
