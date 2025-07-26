26.07.2025
Смотреть онлайн Бразилия (Ж) - Колумбия - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: Бразилия (Ж) — Колумбия - Женщины, 5 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Copa America, Women
Завершен
0 : 0
26 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Колумбия - Женщины - Угловой
9'
Бразилия (Ж) - Угловой
30'
Колумбия - Женщины - Угловой
35'
Колумбия - Женщины - Угловой
85'
Колумбия - Женщины - Угловой
Превью матча Бразилия (Ж) — Колумбия - Женщины
История последних встреч
Бразилия (Ж)
Колумбия - Женщины
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Колумбия - Женщины
3:3
Бразилия (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
56
47
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
4
2
