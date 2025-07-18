18.07.2025
Смотреть онлайн Брансвик Сити - Мэннингэм Юнайтед Блюз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Victoria Premier League 1: Брансвик Сити — Мэннингэм Юнайтед Блюз, 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunstan Reserve.
МСК, 22 тур, Стадион: Dunstan Reserve
Australia Victoria Premier League 1
Брансвик Сити
23'
45'
85'
90+1'
Завершен
4 : 1
18 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
3'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
8'
Брансвик Сити - Угловой
10'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
23'
Брансвик Сити - Угловой
23'
Брансвик Сити - 1-ый Гол
28'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
37'
Брансвик Сити - Угловой
38'
Брансвик Сити - Угловой
44'
Брансвик Сити - Угловой
45'
Брансвик Сити - 2-ой Гол
48'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - 3-ий Гол
56'
Брансвик Сити - Угловой
58'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
59'
Брансвик Сити - Угловой
59'
Брансвик Сити - Угловой
65'
Брансвик Сити - Угловой
85'
Брансвик Сити - 4-ый Гол
87'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
90+1'
Брансвик Сити - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Статистика матча
Атаки
74
66
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
12
6
